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Свитолина: Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю
Свитолина: Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаюЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к выступлению на турнире в Чжэнчжоу, где в своем стартовом матче второго круга сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Элина Свитолина: «C Путинцевой мы ранее встречались уже много раз, я знаю её уже давно. Думаю, впервые мы друг друга увидели, когда нам было лет по 10. Так что, она знакома с моей игрой, а я – с её, поэтому я примерно имею представление, чего ожидать. Я постараюсь потренироваться уже сегодня, чтобы почувствовать корт, мяч, в Азии совсем другие условия по сравнению с остальными турнирами. Когда играешь первый матч, то существуют определенные трудности. Но я постараюсь подготовиться к любым обстоятельствам и быть в хорошей форме к предстоящему матчу.

Чувствую ли я, что в этом году азиатская серия имеет для меня большее значение (чтобы пройти квалификацию на Итоговый турнир)? Не думаю, что в этом году эти турниры для меня важнее, чем в прошлом. Каждый год мы все соревнуемся, чтобы пройти на Итоговый чемпионат. По этому поводу я не хочу возлагать сама на себя какое-то давление. Я понимаю, что очки уйдут, и я немного потеряю позиции, но никто не хочет выигрывать такого уровня турниры, а потом жалеть об этом. Поэтому нужно иметь действительно положительный настрой, когда ты начинаешь любой турнир, стараться подготовиться настолько, насколько можешь, чтобы показать свой лучший теннис. Если это не произойдет, значит не судьба. Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю».
По материалам: Большой теннис Украины
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