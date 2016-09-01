Наньчан. Катерина Козлова вышла в третий круг

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International Jiangxi Открытые корты. Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Наньчане (Китай) на турнира WTA категории International Jiangxi Open с призовым фондом $250,000 у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.74-я ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, одержала победу над 28-летней словенкой, занимаюшей в рейтинге WTA 154-е место, со счетом 6:2, 6:2.Матч продолжался 1 час 10 минут. Козлова сделала шесть брейков и упустила две своих подачи. Катерина выполнила шесть эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Далила ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с Якупович – 1:1.За выход в полуфинал турнира Козлова сыграет против польки Магды Линетт (3)Ю которая победила китаянку Лю Фанчжк (WC) – 6:2, 6:3.Напомним, Катарина Завацкая не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв хорватке Яне Фетт (Q) со счетом 6:7(3), 6:2, 1:6Катерина Козлова (Украина, 7) – Далила Якупович (Словения) – 6:2, 6:2Магда Линетт (Польша, 3) – Лю Фанчжу (Китай, WC) - 6:2, 6:3Ребека Петерсон (Швеция, 5) – Яна Фетт (Хорватия, Q) – 7:6, 6:4Виктори я Голубич (Швейцария, 6) – Оарра Арруабаррена (Испания) – 1:6, 6:0, 6:3