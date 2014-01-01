US Open. Кабаль/Фара – Гранольерс/Себальос: обзор финального матча (Видео)





Первый дуэт турнира, колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара взяли верх над восьмыми сеяными испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом со счетом

Кабаль и Фара стали обладателями второго титула на турнирах «Большого шлема». Первый они завоевали на Уимблдоне-2019.



На Открытом чемпионате США по теннису у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.Первый дуэт турнира, колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара взяли верх над восьмыми сеяными испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом со счетом 6:4, 7:5 . Матч продолжался 1 час 31 минуту.Кабаль и Фара стали обладателями второго титула на турнирах «Большого шлема». Первый они завоевали на Уимблдоне-2019.