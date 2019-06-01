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US Open. Надаль - Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Вторая ракетка мира,  33-летний испанец Рафаэль Надаль в полуфинале Открытого чемпионата США одержал победу над 23-летним итальянцем Маттео Берреттини, занимающим в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 7:6(6), 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 35 минут.
За свой 19-й трофей на турнирах «Большого шлема» и четвертый на US Open Рафаэль Надаль сразится с россиянином Даниилом Медведевым.
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