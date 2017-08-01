US Open. Рафаэль Надаль стал вторым финалистом

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 33-летний испанецодержал победу над 23-летним итальянцем(23), занимающим в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 7:6(6), 6:4, 6:1.Матч продолжался 2 часа 35 минут. За это время Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из 16-ти возможных и не позволил Берреттини заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил четыре эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Маттео девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. На счету победителя 31 виннерс и 18 невынужденных ошибок против 37/44 соответственно у итальянца.За свой 19-й трофей на турнирах «Большого шлема» и четвертый на US Open Рафаэль Надаль сразится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится в воскресенье, 8 сентябряРафаэль Надаль (Испания, 2) – Маттео Берреттини (Италия, 24) – 7:6(6), 6:4, 6:1