US Open. Медведев - Димитров: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США обыграл в трех партиях 28-летнего болгарина Григора Димитрова, занимающего в мировом рейтинге 78-е место, со счетом

В финале US Open соперником Медведева будет или испанец Рафаэль Надаль, или итальянец Маттео Берреттини.



Пятая ракетка мира, 23-летний россиянинв полуфинале Открытого чемпионата США обыграл в трех партиях 28-летнего болгарина, занимающего в мировом рейтинге 78-е место, со счетом 7:6(5), 6:4, 6:3 . Теннисисты играли 2 часа 38 минут.В финале US Open соперником Медведева будет или испанец Рафаэль Надаль, или итальянец Маттео Берреттини.