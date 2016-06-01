На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собраноЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США.

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Элина Свитолина: «Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но дали толчок играть более свободно.

Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Счёт мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3. Когда ведешь с таким счетом, это дает возможность играть более раскованно. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки и, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст. В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя самый первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ждал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.

Два последних турнира Большого Шлема отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на Больших Шлемах, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому хорошим должен быть средний уровень. Нужно подтянуть игру во всем: игру на задней линии, мои удары, мои решения, мою подачу. Это приходит с опытом, а подобные матчи дают понять, над чем нужно поработать».
По материалам: Большой теннис Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Свитолина о предстоящей встрече с Уильямс-младшей: Матч с Сереной — это большое испытание
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Элина Свитолина: С самого старта встречи с Сереной Уильямс у меня не пошла игра
Элина Свитолина: Сегодня я не смогла играть на высоком уровне
Ролан Гаррос. Элина Свитолина – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Тренер Серены Уильямс: Свитолина – хороший игрок
Элина Свитолина: Тяжело играть против своей соотечественницы
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше
Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано
US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)
US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич
US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

10:22

Серена Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше 25 | Теннис

09:55

Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано 56 | Теннис

09:28

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео) 69 | Теннис / Видео

09:16

US Open. Андрееску стала финалисткой, победив Бенчич 60 | Теннис

09:00

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео) 79 | Теннис / Видео

08:51

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале 128 | Теннис / Главные новости спорта

19:43

Тайсон Фьюри: Усик — один из двух самых опасных бойцов хэвивейта 201 | Бокс

19:02

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определился состав групп второго группового этапа 246 | Баскетбол

18:40

Баскетбол. ЧМ-2019 (мужчины). Определились последние участники второго группового этапа 218 | Баскетбол

17:56

Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой 147 | Горнолыжный спорт

Все новости

ВИДЕО

US Open. Андрееску - Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Руис и Джошуа встретились на пресс-конференции в Саудовской Аравии (Видео)

US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Надаль - Шварцман: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Андрееску - Мертенс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

US Open. Бенчич - Векич: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

US Open. Свитолина уступила Серене Уильямс место в финале
US Open. Свитолина обыграла Конту и в полуфинале встретится с Сереной Уильямс
Дарья Белодед - лучшая спортсменка августа в Украине
US Open. Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала
Украинский пара-гребец Роман Полянский завоевал золото на чемпионате мира в Австрии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (109)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги