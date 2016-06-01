Элина Свитолина: У меня были шансы, но Серена сыграла очень собрано

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net



US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Элина Свитолина: «Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но дали толчок играть более свободно.



Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Счёт мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3. Когда ведешь с таким счетом, это дает возможность играть более раскованно. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки и, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст. В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя самый первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ждал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.



Два последних турнира Большого Шлема отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.



Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на Больших Шлемах, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому хорошим должен быть средний уровень. Нужно подтянуть игру во всем: игру на задней линии, мои удары, мои решения, мою подачу. Это приходит с опытом, а подобные матчи дают понять, над чем нужно поработать». Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США.«Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но дали толчок играть более свободно.Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Счёт мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3. Когда ведешь с таким счетом, это дает возможность играть более раскованно. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки и, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст. В важные моменты Серена всегда играет лучше, повышает свой уровень. Пару матчей она не показывала свой лучший теннис. Хотя самый первый матч против Марии Шараповой был идеальным, этого никто не ждал. И четвертьфинал она выиграла за сколько, 44 минуты? Сегодня она не сыграла прям невероятно, но она сыграла на очень высоком уровне в начале. Это и повлияло на исход матча.Два последних турнира Большого Шлема отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на Больших Шлемах, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому хорошим должен быть средний уровень. Нужно подтянуть игру во всем: игру на задней линии, мои удары, мои решения, мою подачу. Это приходит с опытом, а подобные матчи дают понять, над чем нужно поработать».

По материалам: Большой теннис Украины