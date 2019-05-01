US Open. Элина Свитолина – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Элина Свитолина в полуфинале Открытого чемпионата США не смогла остановить 37-летнюю американку Серену Уильямс, занимающую в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американки со счетом

Свитолина впервые в карьере играла в полуфинале US Open и второй раз в полуфинале турнира «Большого шлема».



Пятая ракетка мира, 24-летняя украинкав полуфинале Открытого чемпионата США не смогла остановить 37-летнюю американкузанимающую в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 6:1 Свитолина впервые в карьере играла в полуфинале US Open и второй раз в полуфинале турнира «Большого шлема».