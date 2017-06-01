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US Open. Надаль обыграл Шварцмана в 1/4 финала, Монфис проиграл Берреттини
Рафаэль Надаль (Испания)В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.

Вторая ракетка мира, 36-летний испанец Рафаэль Надаль (2) одержал победу над 27-летним аргентинцем Диего Шварцманом (20), занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

За 2 часа 46 минут, проведенные на корте, Надаль сделал семь брейков, выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Шварцмана четыре брейка, четыре эйса и три двойные ошибки. Это была восьмая подряд победа испанца над Шварцманом. 
Маттео Берреттини (Италия)В полуфинале Надалю будет противостоять 23-летний итальянец Маттео Беррттини (24), занимающий в мировом рейтинге 25-е место. Итальянец стал полуфиналистом после победы в пяти сетах над 13-й ракеткой мира, 32-летним французом Гаэлем Монфисом (13) со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5).

Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут. Берреттини реализовал шесть брейк-пойнтов из 17 возможных, Монфис – пять из 15-ти. На счету победителя 15 эйсов и шесть двойных ошибок, а Гаэль десять раз подал навылет и совершил 17 двойных ошибок.

Отметим, что полуфиналисты Надаль и Берреттини ранее не встречались.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.
1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Диего Шварцман (Аргентина, 20) – 6:4, 7:5, 6:2

Маттео Берреттини (Италия, 24) - Гаэль Монфис (Франция, 13) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5)
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