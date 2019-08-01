US Open. Новак Джокович – Денис Кудла: обзор матча третьего круга (Видео)

Новак Джокович (1) вышел в 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису после победы над 27-летним американцем Денисом Кудлей (LD), занимающим в мировом рейтинге 111-е место, со счетом

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит со швейцарцем Стэном Варинкой.





Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб(1) вышел в 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису после победы над 27-летним американцем(LD), занимающим в мировом рейтинге 111-е место, со счетом 6:3. 6:4, 6:2 . Матч продолжался 2 часа 3 минуты.За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит со швейцарцем Стэном Варинкой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.