Арестован мошенник, который прикинулся братом Бушар и жил за её счёт

В Майами полицейские задержали молодого человека, который выдавал себя за брата канадской теннисистки Эжени Бушар.



Мошенник больше двух месяцев использовал личный счёт спортсменки в одном из местных отелей, где обычно живёт финалистка Уимблдона — 2014.



Как сообщает Tennis.life, 24-летнего Соломона Шломо Азари обвиняют в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более $ 40 тыс. долларов с мая по июль 2019 года. В этот период он жил в отеле, питался в ресторане и посещал бар за счёт Бушар. Во время ареста у злоумышленника был найден кокаин.



При этом сотрудники отеля рассказали, что несколько раз видели Бушар и Азари вместе в баре.



На текущий момент Бушар занимает 114-е место в рейтинге WTA.





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