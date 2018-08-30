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Маррей обрушился с критикой на свою команду после проигрыша Сандгрену
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей раскритиковал свою команду после поражения от американца Тенниса Сандгрена в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США).

«Никто в команде никогда не говорит, если что-то идёт не так. Они только и твердят, что „всё идеально“. Это меня убивает. Это какая-то шутка», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Сандгрен обыграл Маррея, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (8), 7:5. Матч продолжался 2 часа 9 минут.

В начале 2019 года британец сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение. После возвращения на корт Энди выступал в парном разряде, а к матчам в одиночном разряде вернулся на прошлой неделе. На турнире в Цинциннати Маррей уступил французу Ришару Гаске.


По материалам: Чемпионат.com
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