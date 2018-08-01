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Цинциннати-2019. Топ-10 ударов женского турнира
В Цинциннати (США) прошел турнир WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open.

Женская теннисная ассоциация (WTА) представила подборку десяти лучших ударов турнира, авторами которых стали Йоханна Конта (Великобритания), Эшли Барти (Австралия), Мария Саккари (Греция), Симона Халеп (Румыния), Арина Соболенко (Беларусь), Слоан Стивенс (США), Софья Кенин (США), Се Су-Вей (Тайвань), Светлана Кузнецова (Россия) – финалистка турнира и Мэдисон Кис (США) – чемпионка турнира.
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