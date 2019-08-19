Цинциннати. Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова: обзор финального матча (Видео)

Мэдисон Кис в финале турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, со счетом

Титул турнира в Цинциннати стал для Кис вторым в сезоне и пятым в карьере.





18-я ракетка мира американкав финале турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над россиянкойWC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, со счетом 7:5, 7:6(5) . Матч продолжался 1 час 44 минуты.Титул турнира в Цинциннати стал для Кис вторым в сезоне и пятым в карьере.

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