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Цинциннати. Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова: обзор финального матча (Видео)
18-я ракетка мира американка Мэдисон Кис в финале турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, со счетом 7:5, 7:6(5). Матч продолжался 1 час 44 минуты.
Титул турнира в Цинциннати стал для Кис вторым в сезоне и пятым в карьере.


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