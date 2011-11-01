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Медведев – о победе над Джоковичем: Не знаю, как я сделал это
Медведев – о победе над Джоковичем: Не знаю, как я сделал этоРоссийский теннисист Даниил Медведев, посеянный на «Мастерсе» в Цинциннати (США) под девятым номером, поделился впечатлениями от победы в полуфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Если честно, не знаю, как я это сделал, - цитирует Медведева ATP Tour. - Я был таким уставшим в первом сете и думал, что не смогу дальше сохранять интенсивность, играя с Новаком. Но один рывок во втором сете изменил всё. Болельщики зарядили меня энергией.

Обычно я выполняю вторую подачу сильнее, когда она не работает. Новак просто уничтожил меня в первом сете. В какой-то момент я сказал себе: зачем выполнять обычную вторую подачу, если я всё равно потеряю очко? Я начал выигрывать намного больше после этого», — приводит слова россиянина официальный сайт ATP Tour.

Соперником Медведева в финале «Мастерса» в Цинциннати станет бельгиец Давид Гоффен (16).

По материалам: Чемпионат.com
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