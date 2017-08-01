Цинциннати. Джокович – Медведев, Гоффен - Гаске: обзор матчей 1/2 финала (Видео).

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Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге восьмое место, нанес поражение действующему чемпиону, первой ракетке мира сербу



19-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффен победил француза Ришара Гаске, занимающего в рейтинге ATP 56-е место со счетом 6:3, 6:4.

В Цинциннати (США) на турнир ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде определились финалисты. Ими стали россиянин Даниил Медведев и бельгиец Давид Гоффен.Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге восьмое место, нанес поражение действующему чемпиону, первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу , посеянному под первым номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:3 19-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффен победил француза Ришара Гаске, занимающего в рейтинге ATP 56-е место со счетом 6:3, 6:4.