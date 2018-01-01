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Цинциннати. Барти обыграла Контавейт и в 1/4 финала встретится с Саккари
Цинциннати. Барти обыграла Контавейт и в 1/4 финала встретится с СаккариВ Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, одолела 22-летнюю эстонку Анетт Контавейт, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

За 2 часа 10 минут игрового времени Барти взяла шесть подач Контавейт и упустила пять своих. На счету победительницы девять эйсов и семь двойных ошибок, а британка четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря победе австралийка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.

В четвертьфинале Барти встретится с Марией Саккари из Греции, которая в трех сетах сломила сопротивление девятой сеяной белоруски Арины Соболенко - 6:7(4), 6:4, 6:4.

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.
Третий круг
Эщли Барти (Австралия, 1) – Анетт Контавейт (Эстония) – 4:6, 7:5, 7:5
Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 6:7(4), 6:4, 6:4
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