Цинциннати. Барти обыграла Контавейт и в 1/4 финала встретится с Саккари

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под первым номером, одолела 22-летнюю эстонку, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 4:6, 7:5, 7:5.За 2 часа 10 минут игрового времени Барти взяла шесть подач Контавейт и упустила пять своих. На счету победительницы девять эйсов и семь двойных ошибок, а британка четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря победе австралийка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.В четвертьфинале Барти встретится сиз Греции, которая в трех сетах сломила сопротивление девятой сеяной белоруски- 6:7(4), 6:4, 6:4.Эщли Барти (Австралия, 1) – Анетт Контавейт (Эстония) – 4:6, 7:5, 7:5Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 6:7(4), 6:4, 6:4