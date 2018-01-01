Цинциннати. Свитолина - Мертенс: обзор матча второго круга (Видео)

Вчера, 23:54 19 | Теннис / Видео

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина (7), в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open В Цинциннати (СЩА) обыграла в двух партиях бельгийку Элисе Мертенс, занимающую в рейтинге WTA 23-е место, со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 11 минут.

За выход в 1/4 финала Свитлина сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) - Зарина Дияс Казахстан Q).



