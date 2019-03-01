Цинциннати. Барти - Шарапова: обзор матча второго круга (Видео)

Вчера, 23:35 42 | Теннис / Видео

Эшли Барти, посеянная под первым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) взяла верх над россиянкой Марией Шараповой (WC), занимающей в мировом рейтинге 97-е место, со счетом

Следующей соперницей Эшли Барти будет эстонка Анетт Контавейт.



Вторая ракетка мира, австралийка, посеянная под первым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) взяла верх над россиянкой(WC), занимающей в мировом рейтинге 97-е место, со счетом 6:4, 6:1 Следующей соперницей Эшли Барти будет эстонка Анетт Контавейт.