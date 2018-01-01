Цинциннати. Петра Квитова потерпела поражение в стартовом матче

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 29-летняя чешка(6) проиграла 24-летнейиз Греции, занимающей в мировом рейтинге 33-е место. Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу гречанки.Соперницы сделали по четыре брейка. Квитова три раза подала навылет и совершила девять двойных ошибок, а Саккари выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках. Благодаря победе гречанка вышла вперед в счете по личным встречам с Квитовой – 2:1.За выход в четвертьфинал соревнований Саккари встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай).Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:3