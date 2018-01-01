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Порторож. Илья Марченко вышел во второй круг
Порторож. Илья Марченко вышел во второй кругВ Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour с призовым фондом 46,600 евро  в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 460-ю позицию одержал победу над 412-м номером рейтинге ATP, 28-летним венгром Уго Нисом, со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Марченко взял пять подач соперника и упустил две своих. На счету Ильи два эйса и четыре двойные ошибок, а Нис семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.  Ранее теннисисты не встречались.

За выход в третий круг соревнований Марченко поспорит с первым сеяным словенцем Аляжем Бедене, который первый круг пропускает.

Теннис. ATP Challenger Tour. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд EUR 46,600. Одиночный разряд. 48 участников.
Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Уго Нис (Венгрия) – 6:4, 6:2
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