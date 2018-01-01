Цинциннати. Гаске – Маррей, Албот – Чилич, Кирьос – Сонего: обзор матчей первого круга (Видео)

Сегодня, 10:36 0 | Теннис / Видео

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



56-я ракетка мира, француз Ришар Гаске (SR) победил в двух сетах британца Энди Маррея (WC), занимающего в настоящее время 324-ю строчку в мировой классификации. Поединок длился 1 час 36 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:4, 6:4.

Следующим соперником Гаске будет четвертый сеяный австриец Доминик Тим, который первый круг пропускает.



18-я ракетка мира, хорват Марин Чилич (14) потерпел поражение от Раду Албота из Молдовы, занимающего в рейтинге ATP 39-е место. Матч длился 1 час 54 минуты и завершился победой Албота со счетом 6:4, 7:6(6).

Во втором круге Албот сыграет или с сербом Ласло Джере, или с Диего Шварцманом из Аргентины.



27-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос взял взял над итальянцем Лоренцо Сонего, занимающим в мировом рейтинге 47-е место, со счетом 7:5, 6:4. Теннисисты играли 1 час 19 минут.

За выход в третий раунд турнира Кирьос сразится с россиянином Кареном Хачановым, который посеян под восьмым номером и будет стартовать во втором круге.

