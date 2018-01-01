Цинциннати. Винус Уильямс – Лорен Дэвис: видеообзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 09:13 0 | Теннис / Видео

Винус Уильямс (США) вышла во второй круг турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) после победы над 25-летней соотечественницей Лорен Дэвис (Q) со счетом

Следующей соперницей Винус Уильямс будет пятая сеяная голландка Кики Бертенс, которая первый круг пропускает.



39-летняя американская теннисистка(США) вышла во второй круг турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) после победы над 25-летней соотечественницей(Q) со счетом 7:5, 6:2 Следующей соперницей Винус Уильямс будет пятая сеяная голландка Кики Бертенс, которая первый круг пропускает.