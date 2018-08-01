Медведев обыграл Хачанова и в финале «Мастерса» в Монреале встретится с Надалем

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $6 338 885. 56 участников.

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Девятая ракетка мира, 23-летний россиянин(8) одержал победу над своим ровесником и соотечественником(6), занимающим в мировой классификации восьмое место, со счетом 6:1, 7:6(6).За 1 час 23 минуты игрового времени Медведев выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Оба выполнили по четыре эйса, при этом Даниил допустил пять двойных ошибок, а Карен – четыре. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В финале «Мастерса» в Монреале Медведев сразится с действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем(1), который стал финалистом без борьбы. Его соперник француз(16) снялся с матча из-за травмы лодыжки.Даниил Медведев (Россия, 8) – Карен Хачанов (Россия, 6) – 6:1, 7:6 (6).Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 16) - Rt