Монреаль. Надаль, Зверев, Тим вышли в 1/4 финала, Чилич, Гаске выбыли и другие результаты

Теннис. ATP250 - Generali Open. Кицбюэль (Австрия). Грунт. Призовой фонд EUR 586.140. 28 участников.

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 33-летний испанец(1) в двух сетах обыграл 29-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:4.Встреча длилась 1 час 41 минуту. За это время Надаль взял три подачи Пельи и не удержал одну свою. Рафаэль сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки, а Гидо пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это четвертая победа испанца в четырех встречах с аргентинцем.За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (7), который победил француза Адриано Маннарино - 6:2, 7:5.В личном противостоянии Надаля и Фоньини лидирует Рафаэль – 11:4.Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4Фабио Фоньини (Италия, 7) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5Александр Зверев (Германия, 3) – Николоз Басилашвили (Грузия, 13) – 7:5, 5:7, 7:6(5)Карен Хачанов (Россия, 6) – Феликс Оже-Альясим (Канада) – 6:7(7), 7:5, 6:3Доминик Тим (Австрия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 14) – 7:6(7), 6:4Даниил Медведев (Россия, 8) – Кристьян Гарин (Чили) –– 6:3, 6:3Гаэль Монфис (Франция, 16) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10) – Ришар Гаске (Франция) – 7:5, 7:5