На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Монреаль. Надаль, Зверев, Тим вышли в 1/4 финала, Чилич, Гаске выбыли и другие результаты
Рафаэль Надаль (Испания)В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга. 

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 33-летний испанец Рафаэль Надаль (1) в двух сетах обыграл 29-летнего аргентинца Гидо Пелью, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час 41 минуту. За это время Надаль взял три подачи Пельи и не удержал одну свою. Рафаэль сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки, а Гидо пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это четвертая победа испанца в четырех встречах с аргентинцем.

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (7), который победил француза Адриано Маннарино  - 6:2, 7:5.

В личном противостоянии Надаля и Фоньини лидирует Рафаэль – 11:4.

Теннис. ATP250 - Generali Open. Кицбюэль (Австрия). Грунт. Призовой фонд EUR 586.140. 28 участников. 
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, 7) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5

Александр Зверев (Германия, 3) – Николоз Басилашвили (Грузия, 13) – 7:5, 5:7, 7:6(5)
Карен Хачанов (Россия, 6) – Феликс Оже-Альясим (Канада) – 6:7(7), 7:5, 6:3

Доминик Тим (Австрия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 14) – 7:6(7), 6:4
Даниил Медведев (Россия, 8) – Кристьян Гарин (Чили) –– 6:3, 6:3

Гаэль Монфис (Франция, 16) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10) – Ришар Гаске (Франция) – 7:5, 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Надаль начал защиту титула с победы на «Мастерсе» в Монреале
Рафаэль Надаль успешно продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Монте-Карло
Надаль не пустил Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Рафаэль Надаль – чемпион «Мастерса» в Торонто
Надаль обыграл Чилича и сыграет с Хачановым в полуфинале на «Мастерсе» в Торонто
Майами. Надаль не пустил Сока в полуфинал
Надаль и Фоньини встретятся в полуфинале турнира в Пекине
«Ролан Гаррос». Надаль успешно продолжает защиту титула
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала
Монреаль. Надаль-Пелья, Тим – Чилич, Хачанов - Оже-Альясим, Зверев - Басилашвили: обзор матчей третьего круга (Видео)
Монреаль. Надаль, Зверев, Тим вышли в 1/4 финала, Чилич, Гаске выбыли и другие результаты
Торонто. Серена Уильямс – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (Видео)
Торонто. Осака - Свёнтек: обзор матча третьего круга (Видео)

Последние новости спорта

21:45

Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала 165 | Теннис / Главные новости спорта

21:32

Россиянин Сиваков выиграл многодневную велогонку «Тур Польши» 143 | Велоспорт

10:11

Майк Тайсон: Когда проходил допинг-тесты, использовал мочу жены и детей 254 | Бокс

10:02

Чернигов принимает юниорский чемпионат Украины по летнему биатлону 251 | Биатлон

09:45

Ферстаппен: Когда все идет успешно, перерыв не нужен 172 | Формула-1

09:37

Деонтей Уайлдер: В боксе возраст не более, чем цифра 172 | Бокс

09:26

Джошуа: Смогу победить Руиса в 9 боях из 10 181 | Бокс

09:13

Монреаль. Надаль-Пелья, Тим – Чилич, Хачанов - Оже-Альясим, Зверев - Басилашвили: обзор матчей третьего круга (Видео) 229 | Теннис / Видео

08:58

Монреаль. Надаль, Зверев, Тим вышли в 1/4 финала, Чилич, Гаске выбыли и другие результаты 143 | Теннис

08:19

Торонто. Серена Уильямс – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (Видео) 213 | Теннис / Видео

Все новости

ФОТО

Победа Мэнни Пакьяо над Китом Турманом в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Оскаром Ривасом в фотографиях

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: результаты взвешивания (Фото, видео)

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

ВИДЕО

Монреаль. Надаль-Пелья, Тим – Чилич, Хачанов - Оже-Альясим, Зверев - Басилашвили: обзор матчей третьего круга (Видео)

Торонто. Серена Уильямс – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (Видео)

Торонто. Осака - Свёнтек: обзор матча третьего круга (Видео)

Торонто. Свитолина - Бенчич: обзор матча третьего круга (Видео)

Монреаль. Надаль Эванс, Тим – Шаповалов, Оже-Альясим – Раонич: обзор матчей второго круга (Видео)

Торонто. Возняцки - Свёнтек: обзор матча второго круга (Видео)

Торонто. Свитолина - Синякова: обзор матча второго круга (Видео)



Топ-новости недели

Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала
Торонто. Свитолина вышла в 1/4 финала, одержав победу над Бенчич
Алексей Середа и Олег Сербин – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки
Олег Колодий – серебряный призер ЧЕ по прыжкам в воду с метрового трамплина
Торонто. Свитолина стартовала с победы над Синяковой


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2019 (103)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги