Циципас потерпел поражение в стартовом матче на «Мастерсе» в Монреале

Теннис. ATP250 - Generali Open. Кицбюэль (Австрия). Грунт. Призовой фонд EUR 586.140. 28 участников.

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6 338 885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошлогодний финалист турнира, пятая ракетка мира 20-летний грек(4) проиграл в трех партиях 48-му номеру мирового рейтинге, 22-летнему поляку. Поединок длился 1 час 40 минут и завершился в пользу поляка со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Циципас сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из десяти возможных, Хуркач реализовал два из шести. Стефанос выполнил девять эйсов, Хуберт – восемь, при этом оба допустили по две двойные ошибки. В их противостоянии продолжает лидировать Циципас – 2:1.В третьем круге Хуркач встретится с французом(16), который в двух сетах обыграл прошедшего через квалификациюиз Беларуси - 6:3, 7:6(6).Ранее Хуркач и Монфис не встречались.Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:4, 3:6, 6:3Гаэль Монфис (Франция, 16) – Илья Ивашко (Беларусь Q) – 6:3, 7:6(6)