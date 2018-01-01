Торонто. Даяна Ястремская стартовала с победы над Йоханной Контой

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 - Coupe Rogers pr?sent?e par Banque Nationale с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 33-е место, нанесла поражение 14-й ракетке мира, 28-летней британке Йоханне Конте (13) со счетом 6:3, 6:2.Встреча длилась 1 час 20 минут. Ястремская выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Даяны пять эйсов и восемь двойных ошибок, а Конта три раза подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с британкой – 1:1.Во втором круге соперницей Ястремской станет сильнейшая в противостоянии белоруски Виктории Азаренко и итальянки Камилы Джорджи.Даяна Ястремская (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания, 13) –6:3, 6:2