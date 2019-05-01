Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял две позиции

Вчера, 09:57 155 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 5 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил две позиции и теперь занимает 142-е место.



Илья Марченко потерял 100 позиции и опустился на 459-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись грек Стефанос Циципас (5-й), японец Кеи Нишикори (6), россиянин Даниил Медведев (9) и южноафриканец Кевин Андерсон (10). Две позиции потерял немец Александр Зверев (7).

Лидирует в мировой классификации серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 05 .08 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4755

5 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4045

6 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

7 (5). Александр Зверев (Германия) – 4005

8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2745

10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500

…

142 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 379

459 (359). Илья Марченко (Украина) – 67



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 5 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил две позиции и теперь занимает 142-е место.Илья Марченко потерял 100 позиции и опустился на 459-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись грек Стефанос Циципас (5-й), японец Кеи Нишикори (6), россиянин Даниил Медведев (9) и южноафриканец Кевин Андерсон (10). Две позиции потерял немец Александр Зверев (7).Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 4470 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 74604 (4). Доминик Тим (Австрия) – 47555 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 40456 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40407 (5). Александр Зверев (Германия) – 40058 (8). Карен Хачанов (Россия) – 28907 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40409 (10). Даниил Медведев (Россия) - 274510 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500142 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 379459 (359). Илья Марченко (Украина) – 67