Кицбюэль. Молчанов и Зеленай проиграли на старте третьим сеяным

В Кицбюэле (Австрия) на турнире ATP250 - Generali Open с призовым фондом 586.140 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(69-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(70) проиграли третьим сеяным чеху(48) и Матве Мидделкооп (53) из Нидерландов со счетом 4:6, 3:6.Поединок длился ровно 1 час. Молчанов и Зеленай реализовали три брейк-пойнта из девяти, а Жебави и Мидделкооп – пять из десяти. Денис и Игор ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче, а соперники выполнили два эйса и допустили шесть двойных ошибок.