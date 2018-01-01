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Юрмала. Ангелина Калинина выбыла во втором круге
В Юрмале (Латвия) на турнире WTA категории International - Baltic Open с призовым фондом EUR 250.000  проходят матчи второго круга.

Юрмала. Ангелина Калинина выбыла во втором круге139-я ракетка мира, 22-летняя украинка Ангелина Калинина потерпела поражение от 24-летней румынки Патрисии Марии Циг, занимающей в рейтинге WTA 264-ю позицию. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:4, 6:4.

Калинина реализовала три брейк-пойнта из семи возможных, Циг – пять из пяти. На счету Ангелины один эйс и одна двойная ошибка, а соперница три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В 1/4 финала Циг втсретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 6)- Диана Марцинкевич (Австрия, Q).
 
Калинина завершила выступление в одиночном разряде, но выйдет на корт в парном разряде в дуэте с россиянкой Варварой Флинк. Их соперницами в первом круге будут индонезийки Джесси Ромпьес и Беатрис Гумуля.
 
Теннис. WTA. International. Истбурн (Великобритания). Грунт. Призовой фонд EUR 250.000. 32 участницы. 
Второй круг
Патрисия Мария Циг (Румыния) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:4
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