Обладатель Кубка Дэвиса рассказал о «богатенькой» жизни теннисистов

Вчера, 14:47 142 | Теннис

Бывший российский теннисист Николай Давыденко в интервью



Давыденко заявил, что сегодня заработки теннисистов значительно выросли, поэтому, даже проиграв в первом туре международного турнира, они получают значительные призовые. «Мне кажется, это уже перебор, потому что люди иногда едут, просто чтобы заработать эти деньги», — отметил он.



Экс-теннисист вспомнил, что раньше получал 10-15 тысяч долларов за участие в первом круге международного турнира, добавив, что сейчас спортсмены получают уже 40 тысяч. «Раньше, чтобы столько заработать, нужно было пройти пару кругов. Так что сейчас теннисисты живут богатенько», — подытожил он.



Давыденко ушел из спорта в 2014 году. В турнирах серии «Большого шлема» он дважды доходил до полуфиналов. В 2006 году в составе сборной России теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса.



Бывший российский теннисист Николай Давыденко в интервью YouTube -каналу газеты «Спорт-Экспресс» рассказал о призовых в спорте.Давыденко заявил, что сегодня заработки теннисистов значительно выросли, поэтому, даже проиграв в первом туре международного турнира, они получают значительные призовые. «Мне кажется, это уже перебор, потому что люди иногда едут, просто чтобы заработать эти деньги», — отметил он.Экс-теннисист вспомнил, что раньше получал 10-15 тысяч долларов за участие в первом круге международного турнира, добавив, что сейчас спортсмены получают уже 40 тысяч. «Раньше, чтобы столько заработать, нужно было пройти пару кругов. Так что сейчас теннисисты живут богатенько», — подытожил он.Давыденко ушел из спорта в 2014 году. В турнирах серии «Большого шлема» он дважды доходил до полуфиналов. В 2006 году в составе сборной России теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса.