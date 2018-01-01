Уимблдон. Джокович защитил титул, обыграв за 5 часов Федерера

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером (1) в упорной борьбе отстоял свой титул действующего чемпиона, победив в пяти сетах третью ракетку мира, 37-летнего швейцарца



Джокович реализовал три брейк-пойнта из восьми, Федерер – семь из 13-ти. Новак десять раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок против 25-ти эйсов и шести двойных ошибок у Роджера. На счету победителя 54 виннерса и 52 невынужденные ошибки, у Федерера – 94/61 соответственно. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.



Новак стал пятикратным чемпионом мэйджора в Лондоне. Ранее на Уимблдоне он первенствовал в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.



Джокович защитил свои чемпионские рейтинговые очки и заработал 2.350.000 евро призовых.



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд Евро- 14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. Финал.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12 (3)





В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером (1) в упорной борьбе отстоял свой титул действующего чемпиона, победив в пяти сетах третью ракетку мира, 37-летнего швейцарца Роджера Федерера (2). Для победы со счетом 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12 (3) Новаку потребовалось 4 часа 55 минут. Это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.Джокович реализовал три брейк-пойнта из восьми, Федерер – семь из 13-ти. Новак десять раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок против 25-ти эйсов и шести двойных ошибок у Роджера. На счету победителя 54 виннерса и 52 невынужденные ошибки, у Федерера – 94/61 соответственно. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.Новак стал пятикратным чемпионом мэйджора в Лондоне. Ранее на Уимблдоне он первенствовал в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.Джокович защитил свои чемпионские рейтинговые очки и заработал 2.350.000 евро призовых.Новак Джокович (Сербия, 1) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12 (3)