Уимблдон-2019. Федерер - Надаль: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 09:26 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (2) вышел финал Уимблдона-2019, одержав победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем (3) со счетом

За титул на «мэйджоре» в Лондоне Федерер поспорит с действующим чемпионом турнира, сербом



Третья ракетка мира, швейцарец(2) вышел финал Уимблдона-2019, одержав победу над второй ракеткой мира испанцем(3) со счетом 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4 За титул на «мэйджоре» в Лондоне Федерер поспорит с действующим чемпионом турнира, сербом Новаком Джоковичем