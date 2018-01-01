Уимблдон-2019. Надаль – Куэрри Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 22:12 0 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль (3) в четвертьфинале Уимблдона-2019 одержал победу в трех партиях над американцем Сэмом Куэрри, занимающим в рейтинге ATP 65-ю позицию, со счетом

За путевку в финал соревнований Надаль поспорит со швейцарцем



Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(3) в четвертьфинале Уимблдона-2019 одержал победу в трех партиях над американцем, занимающим в рейтинге ATP 65-ю позицию, со счетом 7:5, 6:2, 6:2 За путевку в финал соревнований Надаль поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (2).