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Свитолина: У меня было много тяжелых четвертьфиналов, я научилась быть терпеливой
Уимблдон. Стрыкова обыграла Конту и стала соперницей Серены УильямсЭлина Свитолина пообщалась с журналистами после победы над чешкой Каролиной Муховой в матче 1/4 финала на Уимблдоне. Она впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого Шлема».

Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Элина Свитолина: «Самым тяжелым в четвертьфинале было то, что мне нужно было сделать этот матч очень физическим. Мне нужно было давить на неё в плане физической подготовки, потому что я, очевидно, знала, что накануне она провела три часа игры. Она была немного уставшей. Ей нужно было играть розыгрыши в один-два удара. Вот почему мне приходилось много бегать, перебивать много мячей на её сторону, я старалась перебить как можно больше мячей. В конце этот бойцовский дух помог мне найти мою игру и вернуться в матч. Первый сет, безусловно, сыграл ключевую роль.

Думаю, я научилась быть терпеливой, потому что у меня было много тяжелых четвертьфиналов. В некоторых из них мне сильно не повезло, я не была готова на 100% физически. Это также опыт, потому что ты должен сохранять какую-то энергию, умнее работать и планировать свои тренировки, правильно восстанавливаться. Нужно найти тот вариант, который работает для тебя, для твоего организма и для разума.
Если говорить о предстоящем матче с Симоной Халеп, то мы много раз встречались. Я не хочу вспоминать о нашем четвертьфинале на «Ролан Гаррос» два года назад, тот матч не сложился в мою пользу, да и после этого мы тоже играли. Это было уже довольно давно. Сейчас я немного другой игрок. Это будет интересный матч. Впервые мы встретимся в полуфинале. Думаю, для нас обеих это будет интересно. Надеюсь, что я смогу показать свой лучший теннис».
По материалам: БТУ
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