Свитолина: Я старалась бороться в каждом розыгрыше

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 одержала победу над чешкой Каролиной Муховой со счетом 7:5, 6:4 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Своими эмоциями от победы украинка поделилась в интервью BBC.«Потрясающие эмоции! Это будет мой первый полуфинал на турнирах «Большого Шлема», я на самом деле не ожидала, что это случится именно на Уимблдоне. Конечно, я в большом предвкушении и уже жду свой полуфинальный матч.Мухова – очень непростая соперница, думаю, что травяное покрытие ей подходит. Мне действительно пришлось бороться за каждое очко. Перебить еще один дополнительный мяч через сетку – это был ключ к победе сегодня, это мне и помогло. Я старалась бороться в каждом розыгрыше и искать свои возможности.Теперь у меня будет еще один шанс выйти на эти корты, сыграть здесь еще один матч, надеюсь, что это будет центральный корт. Посмотрим, но если так, то это будет мой первый матч на центральной арене».В матче 1/2 финала Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.