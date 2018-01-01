Уимблдон-2019. Джокович - Хуркач: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:30 0 | Теннис / Видео

Новак Джокович (1) успешно продолжает защиту титула на Уимблдоне-2019. В матче третьего круга Новак за 3 часа в четырех сетах одолел 22-летнего поляка Хуберта Хуркача, занимающего в рейтинге ATP 48-е место, со счетом

За выход в 1/4нала Джокович сыграет с французом Уго Умбером.

Первая ракетка мира 32-летний серб(1) успешно продолжает защиту титула на Уимблдоне-2019. В матче третьего круга Новак за 3 часа в четырех сетах одолел 22-летнего поляка, занимающего в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:1, 6:4 За выход в 1/4нала Джокович сыграет с французом Уго Умбером.