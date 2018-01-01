Уимблдон. Джокович и Раонич вышли в 1/8 финала, Хачанов и Медведев зачехлили ракетки и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 32-летний серб(1) в четырех сетах одолел 22-летнего поляка, занимающего в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:1, 6:4.Теннисисты играли ровно 3 часа. Джокович сделал четыре брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Хуркача. На счету Роджера девять эйсов, 45 виннерсов, восемь двойных и 39 невынужденных ошибок. Хуркач 13 раз подал навылет при семи двойных ошибках и активно выиграл 48 очков при 41 невынужденной ошибке. Теперь в их личном противостоянии серб лидирует со счетом 2:0.В четвертом круге Джокович встретится с французом, который был сильнее канадца(19) - 6:4, 7:5, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:5, 6:7(5), 6:1, 6:4Уго Умбер (Франция) – Феликс Оже-Альясим (Канада, 19) – 6:4, 7:5, 6:3Милош Раония (Канада, 15) – Райлли Опелка (США) – 7:6(1), 6:2, 6:1Гидо Пелья (Аргентина, 26) – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – 6:4, 6:3, 7:6(4)Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) – Карен Хачанов (Россия, 10) – 6:3, 7:6(3), 6:1Бенуа Пэр (Франция, 28) – Иржи Веселы (Чехия, Q) – 5:7, 7:6(5), 6:3, 7:6(2)Давид Гоффен (Бельгия, 21) – Даниил Медведев (Россия, 11) – 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5Фернандо Вердаско (Испания) – Томас Фаббьяно (Италия) – 6:4, 7:6(1), 6:4