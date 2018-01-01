Уимблдон. Людмила Киченок и Ракель Атаво вышли во второй круг парного турнира

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в парном разряде у женщин проходят матчи первого круга.Украинка(38-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница американка(40) в упорной борьбе взяли верх над британкой(73) и(98) из Люксембурга.Поединок продолжался 1 час 55 минут. Киченок и Атаво реализовали шесть брейк-пойнтов из 16-ти возможных, Уотсон и Минелла – семь из 12-ти. Людмила и Ракель навылет не подавали и допустили четыре двойные ошибки, а их соперницы выполнили три эйса и четыре раза ошиблись на подаче.Во втором круге соперницами Киченок и Атаво будут немки Анна-Лена Фридзам (76) и Лаура Зигемунд (61).