Уимблдон. Надаль с трудом одолел Кирьоса и вышел в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(3) одержал непростую победу над 24-летним австралийцем, занимающим в мировом рейтинге 43-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(5), 7:6(3).Поединок продолжался 3 часа 4 минуты. За это время теннисисты взяли по две подачи друг друга. Надаль десять раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, а Кирьос выполнил 29 эйсов при трех двойных. За счет активных действий Рафаэль сделал 44 виннерса и совершил 16 невынужденных ошщибок, у Ника – 58/27 соответственно.За выход в 1/8 финала Надаль будет сражаться с французом, который победилиз Литвы - 7:6(4), 6:3, 6:3.Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6(5), 7:6(3)Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Ричардас Беранкис (Литва) – 7:6(4), 6:3, 6:3