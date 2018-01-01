Уимблдон. Кербер начала защиту титула с победы

Вчера, 16:49 154 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.



Действующая чемпионка турнира, пятая ракетка мира 31-летняя немка Анжелика Кербер обыграла свою ровесницу и соотечественницу Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 139-ю позицию, со счетом 6:4, 6:3.



За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Кербер сделала семь брейков и упустила четыре своих подачи. Навылет теннисистки не подавали, при этом Анжелика допустила две двойные ошибки, а Мария – одну.



Во втором круге соперницей Кербер будет американка Лорен Дэвис (LL), которая



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. Первый круг.

Анжелика Кербер (Германия, 5) – Татьяна Мария (Германия) – 6:4, 6:3 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Действующая чемпионка турнира, пятая ракетка мира 31-летняя немкаобыграла свою ровесницу и соотечественницу, занимающую в рейтинге WTA 139-ю позицию, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Кербер сделала семь брейков и упустила четыре своих подачи. Навылет теннисистки не подавали, при этом Анжелика допустила две двойные ошибки, а Мария – одну.Во втором круге соперницей Кербер будет американка Лорен Дэвис (LL), которая победила украинку Катерину Козлову.Анжелика Кербер (Германия, 5) – Татьяна Мария (Германия) – 6:4, 6:3