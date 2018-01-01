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Уимблдон. Винус Уильямс на старте проиграла 15-летней Гауфф
Уимблдон. Винус Уильямс на старте проиграла 15-летней Кори ГауффВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.

44-я ракетка мира, 39-летняя американка Винус Уильямс потерпела поражение от самой молодой участницы турнира, своей 15-летней соотечественницы прошедшей через квалификацию Кори Гауфф, занимающей в рейтинге WTA 313-ю строчку. Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу Гауфф со счетом 6:4, 6:4.

По ходу встречи у теннисисток было по три брейк-пойнта, из которых Винус реализовала один, а Корри – все три. На счету Уильямс два эйса 16 виннерсов, четыре двойные и 26 невынужденных ошибок. Гауфф выполнила четыре эйса, активно выиграла 18 мячей, допустив пять двойных и 8 невынужденных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Напомним, Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.

Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, которая выбила из борьбы белоруску Арину Соболенко (10) – 6:2, 6:4.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США, Q) – 6:4, 6:4
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Арина Соболенко (Беларусь, 10) – 6:2, 6:4
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