Уимблдон. Халеп обыграла Саснович в первом круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Седьмая ракетка мира, 27 летняя румынка, посеянная под седьмым номером, вышла во второй круг после победы над 25-летней белоруской, занимающей в мировом рейтинге 36-е место, со счетом 6:4, 7:5.Поединок длился 1 час 41 минуту. Халеп сделала четыре брейка и не удержала две своих подачи. Симона выполнила три эйса и избежала двойных ошибок, а Саснович ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Отметим, что Симона во втором сете отыгралась с 2:5. Между собой теннисистки играли впервые.Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Джессика Пегула (США).Симона Халеп (Румыния, 7) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 7:5