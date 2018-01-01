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Новак Джокович: Моя команда хочет, чтобы я ушёл с поста главы совета игроков ATP
Новак Джокович: Моя команда хочет, чтобы я ушёл с поста главы совета игроков ATPПервая ракетка мира серб Новак Джокович, занимающий пост главы совета игроков ATP, прокомментировал очередное заседание организации, после которого четыре теннисиста в знак протеста покинули состав совета.

«Мы начали заседание в 17:00 и разошлись только после полуночи. С таким уровнем ответственности отнеслись присутствовавшие на совете к стоящим перед нами проблемам.

Это довольно утомительное занятия, и я думал о том, чтобы уйти с поста. Этого хочет и моя команда. Но что-то внутри говорит мне, что нужно остаться. Есть ощущение, что сейчас в теннисе происходит очень важный переходный период», — приводит слова Джоковича официальный сайт Уимблдона.

Напомним, по итогам заседания состав совета игроков покинули британец Джейми Маррей, голландец Робин Хасе, украинец Сергей Стаховский и венесуэлец Дани Валверду.

По материалам: Чемпионат.com
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