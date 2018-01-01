Истбурн. Цуренко зачехлила ракетку во втором круге

Теннис. WTA. Premier. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $998 712. 56 участниц.

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 проходят матчи второго круга.33-я ракетка мира, 30-летняя украинкапроиграла 23-летней шведке, занимающей в рейтинге WTA 66-е место. Поединок длился 1 час 47 минут и завершился в пользу шведки со счетом 7:6(6), 6:4).ЦУренко реализовала четыре брейк-пойнта из шести, Петерсон – пять из десяти. На счету Леси три эйса и столько же двойных ошибок, а Ребекка два раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.Петерсон за выход в четвертьфинал турнира сразится с немкой Анжеликой Кербер (4), которая победила австралийку Саманту Стосур (Q) – 6:4, 6:4.Напомним, во втором круге одиночного разряда завершила выступление Элина Свитолина, а в первом круге выбыла из борьбы Даяна Ястремская.Ребекка Петерсон (Швеция) – Леся Цуренко (Украина) – 7:6(4), 6:4Анжелика Кербер (Германия, 4) – Саманта Стосур (Австралдия, Q) – 6:4, 6:4