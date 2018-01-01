На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон
Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон. Фото: «Инстаграм» Франчески Джонс18-летняя британская теннисистка Франческа Джонс получила «уайлд-кард» на Уимблдон. Спортсменка родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.

Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческая занимает 297-ю строчку. С девяти лет Франческа занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.

«Я всегда повторяю, что самое приятное в жизни — делать то, что люди говорят тебе не делать. Это мой девиз, — цитирует Джонс Sky News. - Я знаю, что за годы в теннисе пережила немало трудностей. Я не ожидаю увидеть радугу и единорогов, когда, надеюсь, доберусь до вершины. Но не думаю, что мнения других людей должны кого-то ограничивать».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал
Уимблдон. Маррей в четырех сетах сломил сопротивление Фоньини
Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова
Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон
Петра Квитова получила ножевое ранение от неизвестного
Рафаэль Надаль: В 2017 году в теннисе будет переходный период, когда сойдутся два поколения
Уимблдон. Маррей успешно преодолел первый круг
Серена Уильямс - теннисистка года по версии WTA
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон
Эшли Барти: Всегда мечтала стать №1
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял 16 позиций
Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира, Свитолина опустилась на восьмое место
Истбурн. Ястремская уступила Конте в стартовом матче

Последние новости спорта

08:36

Батутисты Просторов и Давыденко: Приятно пополнять медальную копилку Украины 18 | Другие виды спорта / Европейские игры

08:11

II летние Европейские игры. Сборная Украины - четвертая в медальном зачете после третьего дня 68 | Главные новости спорта / Европейские игры

21:30

II летние Европейские игры. Давиденко и Просторов – серебряные призеры в синхронных прыжках на батуте 253 | Другие виды спорта / Главные новости спорта / Европейские игры

18:04

Украинские эстафетчики-чемпионы Европейских игр-2019: Очень хотелось хорошо себя зарекомендовать 211 | Легкая атлетика

17:47

Богдан Бондаренко: Чувство ответственности зашкаливало 153 | Легкая атлетика / Европейские игры

17:26

Нико Росберг: У Феттеля не осталось шансов на титул 157 | Формула-1

17:10

Тото Вольфф: Преимуществв в 140 очков недостаточно 175 | Формула-1

16:56

Энди Руис: Джошуа — плохой боксер 200 | Бокс

16:46

Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон 134 | Теннис

14:35

Усик стал официальным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис 176 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Бирмингем. Эшли Барти – Юлия Гергес: обзор финального матча (Видео)

Галле. Роджер Федерер – Давид Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Бирмингем. Эшли Барти – Винус Уильямс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Мальорка. Бенчич – Анисимова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Галле. Победы Роджера Федерера и Александра Зверева: обзор матчей второго круга (Видео)

Бирмингем. Наоми Осака – Юлия Путинцева: обзор матча второго круга (Видео)

Бирмингем. Кербер - Шарапова: обзор матча второго круга (Видео)



Топ-новости недели

II летние Европейские игры. Сборная Украины - четвертая в медальном зачете после третьего дня
II летние Европейские игры. Давиденко и Просторов – серебряные призеры в синхронных прыжках на батуте
II летние Европейские игры. Украина - третья в медальном зачете после двух дней
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Ольга Харлан завоевала золото на чемпионате Европы в Дюссельдорфе


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (372)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги