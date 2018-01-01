Бирмингем. Винус Уильямс – Александра Саснович: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 19:31 0 | Теннис / Видео

39-летняя американка Винус Уильямс (WC), занимающая в рейтинге WTA 55-е место, в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham в Бирмингеме (Великобритания) обыграла 36-ю ракетку мира, 25-летнюю белоруску Александру Саснович со счетом 6:3. 6:4.

Во втором круге соперницей Уильямс будет китаянка Ван Цян (6).





