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Бирмингем. Винус Уильямс – Александра Саснович: обзор матча первого круга (Видео)
39-летняя американка Винус Уильямс (WC), занимающая в рейтинге WTA 55-е место, в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham в Бирмингеме (Великобритания) обыграла 36-ю ракетку мира, 25-летнюю белоруску Александру Саснович со счетом 6:3. 6:4.
Во втором круге соперницей Уильямс будет китаянка Ван Цян (6).


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