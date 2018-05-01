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Эшли Барти стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Вондроушову
Эшли Барти стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале ВондроушовуВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном состоялся финальный матч.

Восьмая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти (8) уверенно обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову занимающую в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки играли 1 час 10 минут. Барти реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Вондроушова – один из четырех. На счету победительницы три эйса, 27 виннерсов, одна двойная и 26 невынужденных ошибок. Вондроушова один раз подала навылет, активно выиграла 10 розыгрышей, допустив три двойные и 22 невынужденные ошибки. Теперь в их личном противаостоянии Барти лидирует со счетом 3:0.

Барти завоевала второй титул в сезоне, пятый в карьере, впервые выиграв турнир «Большого шлема». За свой успех на «Ролан Гаррос» австралийская теннисистка получит 2000 рейтинговых очков и €2,300,000 призовых. Вондроушова, как финалистка, заработала 1300 очков и €1,180,000 призовых.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
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Эшли Барти (Австралия, 8) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:1, 6:3
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