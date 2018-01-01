Джон Макинрой: Вряд ли Федерер победит Надаля

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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы швейцарца



«Это Роджер Федерер. Он способен на всё, но вряд ли он сможет победить Надаля. За свою карьеру Роджер добивался вещей, которые никто даже представить не мог, но на „Ролан Гаррос“ он завоевал лишь один титул. Сомневаюсь, что ему удастся выиграть ещё один.



Мой фаворит — Надаль, на втором месте — Джокович. Другого финала я не вижу», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.



По личным встречам впереди Рафаэль — 23-15. В последний раз Федерер победил Надаля на грунте в финале «Мастерса» в Мадриде в 2009 году. Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном противостоянии Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем.«Это Роджер Федерер. Он способен на всё, но вряд ли он сможет победить Надаля. За свою карьеру Роджер добивался вещей, которые никто даже представить не мог, но на „Ролан Гаррос“ он завоевал лишь один титул. Сомневаюсь, что ему удастся выиграть ещё один.Мой фаворит — Надаль, на втором месте — Джокович. Другого финала я не вижу», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.По личным встречам впереди Рафаэль — 23-15. В последний раз Федерер победил Надаля на грунте в финале «Мастерса» в Мадриде в 2009 году.