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Симона Халеп победила в голосовании за лучший удар месяца (+Видео)
Симона Халеп победила в голосовании за лучший удар в мае (+Видео)Женская теннисная ассоциация (WTA) провела голосование по определению лучшего удара в мае. Первое место заняла третья ракетка мира румынка Симона Халеп. Удар спортсменки в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания) с британкой Йоханной Контой признан лучшим в мае.
Второй стала 19-летняя представительница Чехии Маркета Вондроушова. Тройку призёров замкнула американка Серена Уильямс. Украинская теннисистка Даяна Ястремская заняла четвёртое место.

Румынка удостоилась этой награды второй раз за год. Её удар в матче с Эжени Бушар на турнире в Дубае (ОАЭ) был признан лучшим в феврале. Се Сувэй из Китайского Тайбэя удостоилась награды в январе, бельгийка Кирстен Флипкенс  - в феврале, а в апреле голосование выиграла полька Ига Свёнтек.





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